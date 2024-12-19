نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أبرز تصريحات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز تصريحات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، خلال أعمال القمة، وجاءت كما يلي: