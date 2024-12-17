العالم اليوم - "سوفت بنك" تعلن عن استثمار 100 مليار دولار في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:23 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، برفقة ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة (سوفت بنك)، الاثنين، أن سوفت بنك ستضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى الأعوام الأربعة المقبلة فيما سيكون دفعة للاقتصاد الأميركي.

وذكر ترامب في ظهوره المشترك مع سون أن الاستثمار سيخلق 100 ألف وظيفة تركز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة به، مع ضخ الأموال قبل نهاية ولاية ترامب.

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