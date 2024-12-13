العالم اليوم - مولدوفا تعلن حالة الطوارئ بسبب توقف وشيك للغاز الروسي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - صوت برلمان مولدوفا في ساعة مبكرة من صباح الجمعة لصالح فرض حالة طوارئ وطنية لمدة 60 يوما اعتبارا من 16 ديسمبر بسبب التوقف المتوقع لإمدادات الغاز الروسي اعتبارا من الأول من يناير.

وأيد 56 عضوا من أعضاء البرلمان المؤلف من 101 مقعد الإجراء في التصويت الذي جرى بعد منتصف الليل مباشرة. وتتلقى مولدوفا الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا التي قالت إنها لن تمدد عقد المرور مع شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم. وينتهي العقد في 31 ديسمبر.

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