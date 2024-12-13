نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي نائب رئيس شركة "جريت وول" الصينية لصناعة السيارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة الموافق ١٣ ديسمبر، "مينج شيانج جون" نائب رئيس شركة "جريت وول" الصينية لصناعة السيارات، وذلك علي هامش الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلى الصين.

وأكد الوزير عبد العاطي، اهتمام الجانب المصري بتعزيز صناعة السيارات في السوق المصري، وخاصة السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى اتخاذ الحكومة المصرية للعديد من الخطوات الهامة خلال الفترة الماضية لهذا الغرض، من بينها "إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات" وتدشين "المجلس الأعلى للسيارات"، بالإضافة إلي إطلاق "صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة" وغيرها من الإجراءات لدعم المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.

ونوه وزير الخارجية، إلى وجود زيادة ملحوظة في طلب السوق المحلي علي السيارات الكهربائية، خاصة في ظل الخطوات الهامة والطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو التحول الأخضر.

وأضاف وزير الخارجية، بأن الحكومة المصرية تتبنى سياسات تجعل عناصر إنتاج السيارات الكهربائية في مصر ذات ميزة تنافسية عالية، ولديها الكثير من الصناعات المغذية للسيارات.

وحث عبدالعاطي، الشركة الصينية على أن تكون شريكة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للبلدين بدعم الاستثمارات الصينية في هذا المجال، والاستفادة من السوق المحلي والإقليمي الضخم الذي تتيحه مصر، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية علي تقديم كافة التسهيلات لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يعتلي أولوية الجانب المصري.

