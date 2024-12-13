نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب تطالب الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة بإصدار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور قرار رقم (455 ) لسنة 2024 الخاص( بالمرحلة الفرعية الثانية ) من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأوضحت في بيان، أن القرار يلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية للمصلحة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 يناير 2025.

ولفتت أنه يمكن الإطلاع على قرار ( المرحلة الفرعية الثانية ) من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services.

وأشارت رشا عبد العال إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry.

وأكدت أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم ( 455 ) لسنة 2024 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الإلتزام بالتسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك – حمايتك وجايزتك ) وذلك اعتبارا من 15 يناير 2025.

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أضافت عبد العال أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

وأكدت أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرة أن المصلحة وفرت رابط على الموقع الإلكتروني يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بالمنظومة من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي : https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services.

وطالبت رئيس المصلحة، الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بورتال المصلحة المركز الإعلامي دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني، لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.