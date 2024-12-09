مسؤول أمريكي: الترحيل الجماعي أولوية ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - قال ستيفن ميلر الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نائبا لرئيس الأركان لشؤون السياسة، إن عمليات الترحيل الجماعي ستكون الأولوية الأولى لترامب.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" سئل عن خطط ترامب لبدء عمليات الترحيل في اليوم الأول من ولايته، وأكد ميلر أن ترامب يعتزم "إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تغلق الحدود وتبدأ أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي".

ودعا ميلر الجمهوريين في الكونغرس إلى تمرير حزمة تمويل الحدود التي من شأنها أن تشمل زيادة "تاريخية" في عدد عناصر حرس الحدود، وتمويل العمليات العسكرية وضروريات إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، مذكرا أن بعض الجمهوريين يتحدثون عن أمن الحدود ومراقبة الهجرة "منذ عقود".

وأشار إلى أنه "مع دونالد ترامب، هذا شيء سيحدث. سيكون ذلك أهم إنجاز في السياسة الداخلية خلال نصف قرن"، مضيفا: "اختار ترامب توم هومان ليكون قيصر الحدود. إنهم يتطلعون إلى التحرك بسرعة بشأن وعود الهجرة التي قطعها ترامب خلال حملته الانتخابية".