ترامب يقول إنه سيسعى لإصدار عفو عن المتهمين في أحداث 6 يناير في "اليوم الأول"

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب إنه سيستخدم سلطاته في "اليوم الأول" في البيت الأبيض للعفو عن المتورطين في الهجوم على الكابيتول الأمريكي يوم 6 يناير 2021.

وقال ترامب في مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" تم تسجيله يوم الجمعة: "سوف أتصرف بسرعة كبيرة، سوف أنظر في كل شيء. سنقوم بدراسة الحالات بشكل منفرد".

وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب قرار الرئيس جو بايدن العفو عن نجله هانتر بايدن، في خطوة جاءت على عكس موقفه بعدم استخدام سلطاته التنفيذية لمساعدة نجله الأكبر.

وقد أثارت خطوة بايدن انتقادات من جانب كلا الحزبين السياسيين حيث برر بايدن القرار بأن القضية ضد نجله- الذي أدين باتهامات تتعلق بالسلاح واعترف أيضا بذنبه في قضية تهرب ضريبي منفصلة- كانت بدوافع سياسية واستهدفت إلحاق الضرر به وبهانتر.

وأكد ترامب في وقت سابق، أنه لن يسعى للانتقام من خصومه السياسيين عند توليه السلطة، مشيرا إلى أن انتقامه سيكون عبر النجاح الذي سيحققه.

ووصف ترامب المدعي الخاص جاك سميث، الذي قاد التحقيقات ضده، بالـ "فاسد للغاية"، وأعضاء اللجنة الخاصة في الكونغرس التي حققت في أحداث اقتحام الكابيتول بأنهم "عصابة سياسية" ويجب أن "يكونوا في السجن".

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب أنه "لن يوجه مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل لملاحقتهم، رغم أنه يرى أن من الضروري دراسة القضية من قبل هذه الجهات".