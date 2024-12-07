سفارة روسيا بدمشق: نواصل عملنا كالمعتاد
أعلنت السفارة الروسية في سوريا اليوم السبت، أنها تواصل عملها بشكل اعتيادي، والرحلات الجوية من مطار دمشق الدولي مستمرة مرتين في الأسبوع.
وأوضحت البعثة الدبلوماسية في بيان، أن "السفارة، تعمل كالمعتاد، وهناك رحلات منتظمة في مطار دمشق مرتين في الأسبوع، ومن لديه تذاكر يستخدمها ويسافر حسب الجدول الزمني".
وأكدت السفارة أن "روسيا على اتصال دائم مع الجانب السوري بشأن الوضع في البلاد".
وكانت السفارة الروسية في دمشق قد حثت أمس، رعاياها الراغبين بمغاردة سوريا بوجود رحلات تجارية متاحة عبر المطارات.
وقالت في بيان: "بسبب الوضع العسكري والسياسي الصعب في سوريا، تذّكر السفارة الروسية في دمشق المواطنين الروس الذين يعيشون في الجمهورية العربية السورية والراغبين بالمغادرة بفرصة مغادرة البلاد على متن رحلات تجارية عبر المطارات الموجودة".
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