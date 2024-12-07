الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، 12 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية، أسرى سابقون.
وأكد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات طولكرم، نابلس، ورام الله، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين.
وأشار البيان إلى أن "حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل بلغت أكثر من 11 ألفًا و900 من الضفة بما فيها القدس".
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.
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