عملية نوعية للجيش السوري في ريف حمص

عملية نوعية للجيش السوري في ريف حمصأعلن مصدر عسكري سوري، مساء الجمعة، أن القوات السورية تنفذ عملية نوعية في ريف حمص الشمالي بتغطية من الطيران السوري الروسي.

وقال المصدر بحسب وكالة سانا: "قواتنا المسلحة الباسلة تنفذ عملية نوعية باتجاه الدار الكبيرة وتلبيسة والرستن في ريف حمص الشمالي بتغطية من الطيران السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ والمدرعات".

وأضاف: "تقضي قواتنا على عشرات الإرهابيين وسط حالة من الذعر والتخبط والفرار الجماعي في صفوفهم، وتدمر عددا كبيرا من آلياتهم وعتادهم وأسلحتهم".

في السياق، نفى مصدر عسكري سوري أنباء تتداولها وسائل إعلام وصفحات تابعة للتنظيمات الإرهابية حول انسحاب وحدات من القوات المسلحة الموجودة في محيط مدينة حمص وريفها.

وقال المصدر العسكري في بيان: "لا صحة للأنباء التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام والصفحات التابعة للتنظيمات الإرهابية حول أي انسحاب لأية وحدات من قواتنا المسلحة الموجودة في محيط مدينة حمص وريفها، وهي في كامل الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها والتصدي لأي هجوم إرهابي".

إلى ذلك، قصفت مقاتلات القوات الجوية والروسية والسورية مراكز قيادة ومخابئ تابعة للمسلحين، وقضت على ما لا يقل عن 200 إرهابي، في محافظات إدلب وحماة وحلب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليغ إغناسيوك: "تواصل القوات الجوية الروسية مساعدة الجيش العربي السوري على صد العدوان الإرهابي، وخلال اليوم الماضي، نفذت القوات الجوية الروسية وطائرات سلاح الجو السوري هجمات بالصواريخ والقنابل على تجمعات المسلحين ومستودعات الذخيرة في محافظات إدلب وحماة وحلب".

وأضاف: "تم تحييد ما يصل إلى 200 إرهابي وتدمير 15 مركبة قتالية مدرعة وراجمتي صواريخ ومدفعي هاون و43 سيارة و9 دراجات نارية و15 طائرة مسيرة ونقطتي مراقبة و7 مستودعات".