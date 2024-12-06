اليونيسف: الوضع في شمال غزة "مروع"قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف'، تيس إنغرام، إن الوضع في شمال غزة "مروع، حسب تقارير موظفينا"، مؤكدة أنه يجب إيقاف العدوان الصهيوني على المدنيين فوراً.

وأشارت إنغرام، في تصريح لها، اليوم الجمعة، إلى تعطل كافة الخدمات جراء العدوان الصهيوني المتواصل منذ أكثر من 60 يوماً.

وبينت أن الاستهداف المستمر للبنية التحتية والمنظومة الصحية في شمال القطاع، أدى لمزيد من الشهداء في صفوف المدنيين جلهم من الأطفال، جراء نقص الخدمات الصحية أو إنهاء عمل المستشفيات بشكل كامل.

ونوهت إنغرام، إلى إن "زملاؤنا شاهدوا أطفالًا يبحثون عن الطعام جراء الجوع الشديد، ويجمعون المواد البلاستيكية للتدفئة".

وختمت بالقول إن "حياة الأطفال مهددة ليس فقط بسبب الرصاص والقصف، بل أيضًا بسبب الظروف المتدهورة سواء الصحية أو الغذائية أو البيئية".

ومنذ الخامس من أكتوبر الفائت، يواصل جيش العدو ارتكاب جرائمه وعمليات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في محافظة شمال غزة، ترافق ذلك مع تدمير أحياء سكنية كاملة ومنشآت وبنى تحتية، بالإضافة لمنع إدخال الإمدادات الغذائية والدوائية والمياه للسكان.

وتسبب العدوان الأخير حتى الآن باستشهاد أكثر من 3 آلاف و700 فلسطيني، وإصابة نحو 10 آلاف فلسطيني، مع خروج المنظومة الصحية عن الخدمة، حيث حذر مسؤولون بأوقات سابقة من أن "المصابين مصيرهم الموت شمال غزة بسبب نقص الإمكانيات الطبية".