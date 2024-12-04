العالم اليوم - قطر ستستثمر 1.3 مليار دولار في تكنولوجيا المناخ في بريطانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:56 صباحاً - تعتزم قطر استثمار مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) في تكنولوجيا المناخ في المملكة المتحدة، بحسب ما أعلنت الحكومة البريطانية في بيان.

ومن المنتظر أن تستفيد شركة الهندسة رولز رويس من بعض الأموال لدعم التحول في مجال الطاقة.

وجاء هذا الإعلان خلال زيارة دولة إلى بريطانيا تستمر يومين يقوم بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي من المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء كير ستارمر الأربعاء.

وتسعى بريطانيا إلى تعزيز العلاقات مع الدولة الخليجية، وقال متحدث باسم ستارمر إن رئيس الوزراء يأمل في استغلال الزيارة للحصول على "فوائد ملموسة" لبلاده في مجال الاقتصاد.

وتتوقع الحكومة أن يؤدي هذا الاستثمار إلى توفير آلاف الوظائف وتدشين مراكز لتكنولوجيا المناخ في كلا البلدين لتسريع تطوير التقنيات المراعية للبيئة.