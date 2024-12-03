البيت الأبيض: واشنطن لم يتم إخطارها مسبقا بإعلان رئيس كوريا الجنوبية تطبيق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - أكد البيت الأبيض أن واشنطن لم يتم إخطارها مسبقا بإعلان رئيس كوريا الجنوبية تطبيق الأحكام العرفية في"سول"، وذلك وفقًا لما ورد في عاجل قناة القاهرة الإخبارية.

كما أكدت الخارجية الأمريكية أن تحالفها مع كوريا الجنوبية قوي وتأمل حل النزاعات سلميًا.

البرلمان يعلن أن الأحكام العرفية باطل

كان رئيس برلمان كوريا الجنوبية قد أعلن أن الأحكام العرفية باطل، كما أقر البرلمان قانونا يدعو إلى رفع الاحكام العرفية، وذلك وسط انتشار أمني مكثف في محيط البرلمان.