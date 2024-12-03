العالم اليوم - أول رحلة لترامب خارج أميركا.. حضور افتتاح "نوتردام"

انتم الان تتابعون خبر أول رحلة لترامب خارج أميركا.. حضور افتتاح "نوتردام" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:25 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الإثنين، أنّه سيحضر حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، السبت، المقبل بعدما أعيد ترميم هذا المعلم الديني-التاريخي العريق إثر حريق ضخم أتى عليه في 2019.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي "يشرّفني أن أعلن أنّني سأسافر إلى باريس، فرنسا، يوم السبت لحضور حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام الرائعة والتاريخية والتي تمّ ترميمها بالكامل بعد حريق مدمّر قبل 5 سنوات".

وتعتبر هذه الرحلة الأولى خارج الولايات المتحدة بالنسبة لترامب، منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية.

والكاتدرائية البالغ عمرها 850 عاما ستستقبل الزوار والمصلّين مجددا اعتبارا من يومي السبت والأحد المقبلين. ومن المتوقع أن يحضر حفل إعادة افتتاح الكاتدرائية ضيوف من حول العالم بينهم رؤساء حوالي 50 دولة وحكومة.

وفي 15 أبريل 2019، دمّر حريق هائل الكاتدرائية متسبّبا بانهيار برجها الذي صمّمه المهندس المعماري في القرن التاسع عشر أوجين فيوليه لو دوك، في كارثة توالت فصولتها تحت أنظار الباريسيين والسيّاح.

وكاتدرائية نوتردام المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو هي من أكبر الكاتدرائيات في الغرب ومن أكثر المعالم استقطابا للزوار في أوروبا.

وتفقّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة الكاتدرائية بعد ترميمها، قائلا إنّ الحرفيين فعلوا "المستحيل" بمداواتهم "جرحا وطنيا".

وكان ماكرون حدّد هدفا طموحا لإعادة ترميم الكاتدرائية في غضون خمس سنوات وجعلها "أكثر جمالا" من ذي قبل، وهو هدف تقول السلطات الفرنسية إنّه تحقّق.

وفي منشوره كتب ترامب أنّ ماكرون "قام بعمل رائع بتأكّده من أنّ نوتردام استعادت بإعادة ترميمها مجدها كاملا، بل وأكثر من ذلك. سيكون يوما مميّزا جدا للجميع!".