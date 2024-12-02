العالم اليوم - ميسي تحت حذاء يامال.. ما القصة؟

انتم الان تتابعون خبر ميسي تحت حذاء يامال.. ما القصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:26 مساءً - أثار نجم فريق برشلونة الإسباني لامين يامال ضجة كبيرة خلال ظهوره الأخير في مباراة فريقه ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث ارتدى حذاء يحمل اسم ليونيل ميسي كجزء من حملة تسلط الضوء على نجوم كرة القدم الصاعدين.

وخطف نجم برشلونة الشاب لامين يامال الأضواء قبل دخول الملعب، حيث ظهر في مقاعد البدلاء وهو يرتدي حذاء كتب عليه اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ما القصة؟

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الحذاء الرياضي باسم ليونيل ميسي هو جزء من حملة "ميسي +10" التي أطلقتها إحدى العلامات التجارية الرياضية الكبرى.

وتتضمن الحملة اختيار ميسي لـ10 مواهب صاعدة لعرض أحذيته الرياضية الجديدة.

ويعد لامين يامال هو أحد لاعبي برشلونة اللذين تم اختيارهما ضمن المواهب الـ10، إلى جانب فيكي لوبيز، وهي نجمة صاعدة من نادي برشلونة للسيدات.