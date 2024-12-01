العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية

انتم الان تتابعون خبر رئيس دولة الإمارات وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن رئيس دولة الإمارات "رحب، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الروضة في مدينة العين بأخيه الأمير محمد بن سلمان في بلده دولة الإمارات.. وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين.. فيما نقل الأمير محمد بن سلمان إلى سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار".

وهنأ ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 للدولة، معربا عن تمنياته للإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والرفعة.



وبحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته في ضوء الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.



وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية دفع العمل الخليجي المشترك، مؤكدين في هذا السياق حرص البلدين على دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك ويسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شددا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها إضافة إلى العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.

وأقام رئيس دولة الإمارات مأدبة عشاء تكريما للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



وكان ولي عهد المملكة العربية السعودية قد وصل في وقت سابق الأحد إلى مدينة العين في زيارة أخوية إلى الدولة يرافقه خلالها الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، حيث كان في مقدمة مستقبليه في المطار، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

كما كان في الاستقبال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.