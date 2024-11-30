العالم اليوم - قتلى وجرحى في قصف صاروخي روسي لدنيبرو الأوكرانية

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى في قصف صاروخي روسي لدنيبرو الأوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 21 آخرون في قصف صاروخي روسي قرب مدينة دنيبرو في وسط شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام: "تجري عملية إنقاذ في إقليم دنيبرو بعد إطلاق صاروخ (...) علمنا حتى الساعة بمقتل أربعة أشخاص في هذه الضربة الروسية".

وأوضح أن الضربة "أصابت مبنى سكنيا ومتجرا بأضرار".

من جهته، أشار الحاكم الإقليمي سريغي ليساك إلى إصابة 21 شخصا، جروح ثمانية منهم "خطيرة".

وأضاف عبر تلغرام: "أنهم يعانون إصابات عميقة وتلفا في الأعضاء الداخلية وكسورا".

وكان عدد سكان مدينة دنيبرو نحو 970 ألف نسمة قبل اندلاع الحرب.

واستهدفت المدينة في 21 نوفمبر بصاروخ روسي بالستي فرط صوتي يسمى "أوريشنيك"، أصاب تحديدا مصنعا عسكريا كبيرا فيها.