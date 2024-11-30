العالم اليوم - إسرائيل تغير على بنية تحتية سورية على حدود لبنان

وذكر الجيش في بيان أنه تم تنفيذ "هذا الهجوم بعد رصد نقل أسلحة لحزب الله من سوريا إلى لبنان، حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وتشكل تهديدا لدولة إسرائيل، في انتهاك لبنود اتفاق وقف إطلاق النار"، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ويتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله باستخدام المعابر الحدودية المدنية لإدخال أسلحة إلى لبنان، بدعم من النظام السوري.

وتعهدت إسرائيل بمنع كل عمليات نقل الأسلحة إلى حزب الله وسط سريان وقف إطلاق النار.