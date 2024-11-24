نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT في لبنان اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية.

‏ميقاتي: استهداف الجيش اللبناني يمثل رسالة إسرائيلية دموية مباشرة

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ‏ميقاتي، إن استهداف الجيش اللبناني يمثل رسالة إسرائيلية دموية مباشرة برفض كل جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقد أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت ‏مصادر، إن الضربة الإسرائيلية كانت مكونة من عدة مراحل وهدفها التدمير التام للدفاعات الجوية الإيرانية.