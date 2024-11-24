نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT في لبنان اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية.
ميقاتي: استهداف الجيش اللبناني يمثل رسالة إسرائيلية دموية مباشرة
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن استهداف الجيش اللبناني يمثل رسالة إسرائيلية دموية مباشرة برفض كل جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.
وقالت مصادر، إن الضربة الإسرائيلية كانت مكونة من عدة مراحل وهدفها التدمير التام للدفاعات الجوية الإيرانية.