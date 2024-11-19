العالم اليوم - الإمارات تستنكر فشل مجلس الأمن بحماية المدنيين في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:29 صباحاً - أعربت دولة الإمارات، الثلاثاء، عن خيبة أملها العميقة إزاء عدم اعتماد مجلس الأمن اليوم لمشروع قرار بشأن حماية المدنيين في السودان.

وقالت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في منشور على حسابها في منصة إكس "تعرب دولة الإمارات عن خيبة أملها العميقة إزاء عدم اعتماد مجلس الأمن اليوم لمشروع قرار بشأن حماية المدنيين في السودان".

وأضافت "لا يزال الشعب السوداني الشقيق يتحمل وطأة هذه الحرب المدمرة، لذا فإن حمايتهم يجب أن تظل في مقدمة أولوياتنا".

وأردفت "إن السبيل الأمثل لحماية المدنيين السودانيين هو بإنهاء الحرب، وندعو أطراف النزاع على المشاركة البناءة لتحقيق تلك الغاية".

وفي السياق نفسه، أعرب المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، الثلاثاء، عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري للعنف في السودان، مشددا على ضرورة حماية المدنيين وأن تكون معالجة الكارثة الإنسانية أولوية.

وقال قرقاش في تغريدة له على حسابه في منصة إكس "اخفاق مجلس الأمن في تبني مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين في السودان الشقيق مؤسف، ويمثل ضياع فرصة ثمينة لحقن الدماء في حرب لا يمكن لاي طرف ان يربحها".

وأضاف "أولوية المعالجة يجب أن تكون للكارثة الإنسانية في السودان وليس الحسابات السياسية أو الميدانية الضيقة".

وكانت الأمم المتحدة، أكدت على موقعها الرسمي على الإنترنت، أن مجلس الأمن الدولي فشل في اعتماد مشروع قرار مُقدم من بريطانيا وسيراليون، بشأن السودان بعدما استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو".

وحصل مشروع القرار المقدم من سيراليون والمملكة المتحدة، على تأييد 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الـ15، بينما لم يتمكن المجلس من اعتماد القرار بسبب استخدام روسيا للفيتو.