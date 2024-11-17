العالم اليوم - رويترز: غارة إسرائيلية تقتل مسؤول الإعلام في حزب الله

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 01:27 مساءً - أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصدرين أمنيين، الأحد، بمقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف جراء غارة إسرائيلية على بيروت.

وذكر مصدر أمني أن الغارة على منطقة رأس النبع استهدفت شقة تضم مكتب حزب البعث في بيروت.

كما أكد مصدر أمني إسرائيلي لـ"دوت الخليج" أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على بيروت هو محمد عفيف.

وتقع منطقة راس النبع في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكر مراسل "دوت الخليج" أن الغارة على رأس النبع لم يسبقها أي إنذار إسرائيلي، حيث أصابت حيا لجأ إليه كثير من النازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي أو حزب الله بعد على هذه المستجدات.