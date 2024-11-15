العالم اليوم - الحر وأمراض القلب.. هل هناك علاقة حقيقية؟

انتم الان تتابعون خبر الحر وأمراض القلب.. هل هناك علاقة حقيقية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - كشفت دراسة جديدة أن ارتفاع درجات حرارة الجو يمكن أن يساهم في حدوث مشكلات متعلقة بضربات القلب.

وأوضحت الدراسة أن موجات الحر تزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو اضطراب في ضربات القلب، لا سيما إذا لم يكن هذا العضو يتمتع بحالة صحية جيدة.

وتتبع الباحثون أكثر من ألفي شخص في أنحاء الولايات المتحدة، زرعوا أجهزة تراقب نشاط القلب باستمرار، ومعظمهم يعاني السمنة ولديهم ضعف في عضلة القلب.

ولاحظ الباحثون أن درجات الحرارة الجو عندما وصلت إلى 39 درجة مئوية زادت احتمالات الإصابة بنوبة من الرجفان الأذيني، مقارنة بالوقت الذي تكون فيه الحرارة تتراوح ما بين 5 و8 درجات.

كما ارتفعت الاحتمالات بشدة عندما وصلت الحرارة إلى 40 و41 درجة مئوية.

ووجد الباحثون، الذين سيقدمون البيانات في اجتماعات جمعية القلب الأميركية، أن نوبات الرجفان الأذيني حدثت بمعدل أقل بين الساعة 12 صباحا و7 صباحا مقارنة بساعات العمل الاعتيادية من 8 صباحا وحتى 5 مساء، وبمعدل أكبر في أيام العمل مقارنة بعطلات نهاية الأسبوع.