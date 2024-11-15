نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شمايكل وإريكسن ضمن تشكيل الدنمارك الرسمي أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب الدنمارك مواجهة قوية ضد إسبانيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن بريان ريمر المدير الفني لمنتخب الدنمارك عن التشكيل الرسمي للمنتخب.

وجاء تشكيل الدنمارك لمباراة إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: يواكيم أندرسن، ألكسندر باه، يانيك فييترجارد، فيكتور كريستيانسن.

خط الوسط: مورتن هيمولماند، بيير إيميل، كريستيان نورغارد.

خط الهجوم: كريستيان إريكسن، راسموس هويلوند، ألبرت جرونبايك.

ويتواجد المنتخب الإسباني في صدارة المجموعة بعشر نقاط بينما يقع منتخب الدنمارك في المركز الثاني بسبع نقاط.

