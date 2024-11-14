العالم اليوم - ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة إلى 43736 قتيلا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 43,736، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 103,370 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 24 قتيلا، و112 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واليوم الخميس، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 10 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية عدة على مدينة غزة وبلدة جباليا في شمال قطاع غزة، ورفح جنوبا.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنه "تم نقل 10 شهداء على الأقل وحوالي 30 مصابا، وجميعهم من المدنيين، على إثر عدة غارات جوية نفذها الاحتلال صباح اليوم في مناطق مختلفة على قطاع غزة، حيث لا يزال عدد من المفقودين بعضهم تحت أنقاض المنازل المستهدفة".

وأوضح بصل "استشهد 4 مواطنين على الأقل وعدد من المصابين بجروح مختلفة من بينهم حالات خطرة أو حرجة، ونقلوا جميعا إلى المركز الصحي في منطقة الشيخ رضوان (شمال غرب مدينة غزة) جراء استهداف طائرة هجومية مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدرسة ’حمامة‘ التي تؤوي عدة آلاف النازحين".

وأضاف "تم انتشال 4 شهداء على الأقل وعدد من المصابين إثر قصف القوات الإسرائيلية لمجموعة من المواطنين، واستهداف منزل في رفح" جنوبي قطاع غزة.

وأضاف أن مسعفين "نقلوا شهيدين على الأقل وعدد من المصابين في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة جباليا" في شمالي قطاع غزة.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني "نسف (الجيش الإسرائيلي) بواسطة المتفجرات أكثر من 20 منزلا الليلة الماضية وفجر اليوم (الخميس) في مخيم جباليا".

وقال بصل إن "سكان شمالي القطاع يتعرضون لمذابح ومجازر إبادة، وللتجويع والتعطيش، أمام مرأى العالم".

وينفّذ الجيش الإسرائيلي منذ السادس من أكتوبر الماضي، هجوما جويا وبريا في شمال غزة، خصوصا في مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، قائلا إن الغرض منه منع مقاتلي حماس من إعادة تشكيل صفوفهم.