الاحتلال الإسرائيلي: مقتل 4 جنود في معارك بجباليا شمال غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 جنود من لواء كفير في معارك بجباليا شمال قطاع غزة.

وأقر دانييال هاجاري، الناطق باسم جيش الاحتلال بمقتل 4 جنود من لواء "كفير" خلال المعارك التي جرت في شمال قطاع غزة.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت فإنه قُتل أربعة جنود من لواء الكفار في معركة بجباليا شمال قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على منزل كانوا يقيمون فيه، وقامت القوات الطبية التابعة للاحتلال على الفور بمعاينة المبنى وحاولت علاجهم.

وبحسب الصحيفة، فإن القتلى الجنود هم، الرقيب أول أور كاتس، والرقيب أول نافيه يائير أسولين، والرقيب أول جاري لالروايكيما زولات، والرقيب أول أوفير إلياهو، في معركة أثناء القتال في شمال قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" وتسببت بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وأدى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.