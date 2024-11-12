العالم اليوم - جزء خاص لدانكي كونغ من نينتيندو في يونيفرسال ستوديو باليابان

انتم الان تتابعون خبر جزء خاص لدانكي كونغ من نينتيندو في يونيفرسال ستوديو باليابان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - أعلنت شركة "نينتندو" اليابانية العملاقة لألعاب الفيديو، الثلاثاء، أنها ستفتتح خلال ديسمبر زاوية مخصصة لـ "غوريلا دانكي كونغ" الشهير في مدينة ملاهي "يونيفرسال ستوديوز" في اليابان، في خطوة جديدة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى التوسّع خارج نطاق ألعاب الفيديو.

وستكون هذه الزاوية الجديدة التي تُفتتح في 11 ديسمبر، امتدادا ل"سوبر نينتندو وورلد" التي أُطلقت عام 2020، ما يضاعف تقريبا المساحة المخصصة لهذه الماركة في الموقع.

وفي عالم الغابة هذا، سيتمكن الزوار من استكشاف جوانب ترفيهية كعربة منجم تتنقل داخل "معبد ذهبي" عملاق، أو المشاركة في مبارزات على الكونغا.

وزار "يونيفرسال ستوديوز جابان" 16 مليون زائر خلال العام الفائت، ما جعلها ثالث أكثر مدينة ترفيهية تستقبل زوّارا في العالم، بحسب شركة "ايكوم".

وقال شيغيرو مياموتو، مبتكر عدد كبير من شخصيات "نينتندو"، في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت الثلاثاء إنّ "دانكي كونغ ظهر قبل أكثر من 40 عاما في أول لعبة آركيد ابتكرتها".

وأضاف: "انطلق كشخصية ثنائية الأبعاد وأصبح عالمه اليوم ينبض بالحياة ويمكن للزوار تجربته".

وتُعدّ مدينة ملاهي "يونيفرسال ستوديوز" جزءا من التحول الاستراتيجي الذي أطلقته "نينتندو" قبل نحو عشر سنوات من أجل إبراز شخصياتها بشكل أكبر، من خلال أفلام أو متاجر لبيع المنتجات المرتبطة بألعابها.