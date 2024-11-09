العالم اليوم - تقرير: نيمار مستمر مع الهلال

انتم الان تتابعون خبر تقرير: نيمار مستمر مع الهلال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - أكد الفريق الإعلامي للنجم البرازيلي نيمار جونيور، أن اللاعب مستمر مع الهلال السعودي حتى نهاية عقده.

وكانت وسائل إعلام تحدثت خلال اليومين الماضيين عن توصل الهلال إلى اتفاق مع نيمار على رحيله في شهر يناير المقبل، وعدم الاستمرار حتى انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال داي كريسبو، أحد أعضاء الفريق الإعلامي لنيمار في حديث خاص نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، السبت: "كل ما تردد بشأن رحيل نيمار عن الهلال في يناير المقبل غير صحيح وأخبار كاذبة".

وأضاف: "نيمار مستمر مع فريقه الحالي حتى نهاية عقده وهذا مؤكد. حتى وقتنا هذا لا يوجد أي شيء مختلف عن ذلك".

يشار إلى أن الهلال أعلن رسميا أن النجم البرازيلي يعاني إصابة تمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج من 4 إلى 6 أسابيع للتعافي والمشاركة في مباريات الفريق.