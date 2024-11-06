نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بعد إعلان فوز ترامب.. أول رد من كامالا هاريس ماذا فعلت بعد الهزيمة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حملة المرشحة الديمقراطية الخاسرة كامالا هاريس تؤكد أنها لن تتحدث للحشود خاصة بعد سقوط الولايات التي كانت في العادة داعمة للحزب الديمقراطي، إلا أنها خذلتها نتيجة موقفها المتخاذل حيال الكثير من القضايا ومن بينها القضية الفلسطينية التي أدارت لها ظهرها فتلقت الرد القاسي من الأمريكيين ذوي الأصول العربية والأفريقية الذين شكلوا تحالفًا ضد إدارتها السابقة.

أول تعليق من هاريس عقب إعلان النتائج

وكانت نشرت المرشحة الديمقراطية الخاسرة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس منشورًا عبر “إكس” بعدما بدأت أولى نتائج السباق الرئاسي المحتدم بينها وبين منافسها الجمهوري دونالد ترامب بالظهور.

وقالت هاريس: “التصويت هو الحرية الأساسية التي تفتح الباب أمام كل الحريات الأخرى”.

وأضافت: “إلى العاملين في مراكز الاقتراع ومسؤولي الانتخابات الذين يعملون بلا كلل لضمان احتساب كل صوت، شكرا لكم”.

موقف حملة هاريس عقب الخسارة

وفي النهاية، لم تصعد كامالا هاريس على المسرح في حفل مراقبة ليلة الانتخابات في حرم جامعة هوارد في واشنطن العاصمة. وبينما بدا الأمريكيون على استعداد لـ إعادة دونالد ترامب إلى السلطة، كان رئيس حملتها المشارك، سيدريك ريتشموند، هو من ظهر بدلًا منها.

وحاول أن يبث نغمة من التفاؤل – إذ كان هناك أصوات يجب فرزها. لكن المشهد كان يذكرنا بـخسارة هيلاري كلينتون في عام 2016، عندما خرج رئيس حملتها، وليس المرشحة، لمخاطبة مؤيديها في ليلة الانتخابات - النساء والفتيات اللائي ينتظرن نتيجة يأمل الكثيرون أن تحطم أخيرًا "السقف الزجاجي الأعلى والأكثر صلابة ". وبعد ثماني سنوات، ما زلن ينتظرن.

وأخبر ريتشموند حشدًا متفرقًا أنهم لن يسمعوا من نائبة الرئيس ليلة الانتخابات بعد كل شيء. ولكنه تعهد بأنها ستعود إلى الحرم الجامعي لمخاطبة المؤيدين - والأمة - الأربعاء.

وقال: "لا يزال لدينا أصوات يجب إحصاؤها. سنواصل القتال طوال الليل للتأكد من احتساب كل صوت، وأن كل صوت تحدث".

نتائج الانتخابات الأمريكية

عدد أصوات ترامب مقابل كامالا هاريس بالانتخابات الأمريكية

حقق المرشح الجمهورى والرئيس السابق دونالد ترامب 270 صوتا فى مجمع الانتخابات الأمريكى بعد فوزه فى ولاية ألاسكا (3 أصوات)، وولاية بنسلفانيا (19 صوت) ليحصد 22 صوتا أضيفوا إلى 248 صوتا حصيلة الولايات التى فاز بها مسبقا فى سباق الرئاسة.

وسيطر ترامب على زمام السباق بعد تمكنه من نيل الفوز فى أغلبية الولايات المتأرجحة، حيث فاز فى 6 ولايات من الـ10 ولايات المتأرجحين، ليحقق ريادة فى المجمع الانتخابى والتصويت الشعبى.

ارتفعت أصوات المرشح الجمهورى دونالد ترامب لتصل إلى 248 صوتا فى المجمع الانتخابى بعد فوزه بولايات، يوتا (6 أصوات)، جورجيا (16 صوتا)، وأيداهو (4 أصوات)، بينما حصلت منافسته كامالا هاريس على 201 صوت بعد تفوقها فى ولايات واشنطن (12 صوتا)، وكاليفورنيا (54 صوتا)، وأوريجن (8 أصوات).

وكان ترامب قد حصد 222 صوتا فى المجمع الانتخابى، بعد فوزه فى 5 ولايات هى: نورث كارولينا (16 صوتا)، يوتا (6 أصوات)، أوهايو (17 صوتا)، كانساس (6 أصوات)، مونتانا (4 أصوات)، فى حين حصلت منافسته كامالا هاريس على 105 أصوات.

وتمكن من خطف الأصوات في ولايات ميسيسبي (6 أصوات) ونورث داكوتا (3 أصوات) وساوث داكوتا (3 أصوات) ووايومينج (3 أصوات) وتكساس (40 صوتا) ونبراسكا (5 أصوات) ولويزيانا (8 أصوات).

كما فاز ترامب بولايات ميسوري (10 أصوات)، وألاباما (9 أصوات)، وأوكلاهوما (7 أصوات)، وتينيسي (11 صوتا)، فلوريدا (30 صوتا) واركنساس (6 أصوات)، وويست فيرجينيا (4 أصوات) وساوث كارولينا (9 أصوات)، وإنديانا (11 صوتا)، وكنتاكى (8 أصوات).

وحسم المرشح الجمهورى السباق فى خمس ولايات متأرجحة، هى: تكساس (40 صوتا)، أوهايو (17 صوتا)، فلوريدا (30 صوتا)، جورجيا (16 صوتا)، ونورث كارولينا (16 صوتا)، ليقترب من حسم السباق الرئاسى إلى البيت الأبيض.