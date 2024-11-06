العالم اليوم - ترامب يستعد لاحتمال مواجهة تأخر إعلان نتائج الانتخابات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:23 صباحاً - قال خبراء سياسيون في تحليلات عديدة إن الجمهوريين قد يلجؤون إلى اتخاذ إجراءات قانونية، تشمل الطعن في نزاهة التصويت في الولايات الرئيسية، في حال تأخر الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

ويتخوف داعمو الرئيس السابق دونالد ترامب من تأخر الإعلان عن نتائج الانتخابات، مشيرين إلى أن ذلك قد يفتح باب الطعون القانونية والشكوك في سير العملية الانتخابية.

وتنتشر فرق قانونية لترامب وكامالا هاريس في أهم مراكز التصويت، لمتابعة مجريات الفرز، خاصة في الولايات التي تعتبر حاسمة في نتائج الانتخابات.

من جانبها، تواجه هاريس تحديات عدة، فقد بدأت حملتها الانتخابية في وقت قصير نسبيا بعد انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن من السباق، مما دفعها للتعامل مع مشهد سياسي واقتصادي مضطرب في فترة وجيزة.

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي في "دوت الخليج"، عماد الدين أديب:

هناك فرق بين استراتيجة ترامب واستراتيجية هاريس.

ترامب يعد لهذه المعركة منذ 3 سنوات ونصف، بينما هاريس بدأت هذه المسؤولية منذ 136 يوما فقط.

كان ترامب يعتقد أن المعركة حسمت لصالحه بعد مناظرته مع جو بايدن.

الأيام الـ5 الأخيرة كانت الأهم، لأن الطرفين بذلا مجهودا غير مسبوق في الولايات المتأرجحة.

الآلة الانتخابية للحزب الديمقراطي وقفت وراء هاريس بشكل كبير جدا.

من جهته، ذكر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون، إدموند غريب لقناة "دوت الخليج":