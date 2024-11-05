العالم اليوم - اعتقال شخص في مبنى الكونجرس بسبب "رائحة الوقود"

انتم الان تتابعون خبر اعتقال شخص في مبنى الكونجرس بسبب "رائحة الوقود" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - أوقفت الشرطة الأميركية، اليوم الثلاثاء، شخصا أثار الشكوك حوله في مركز الزوار بمبنى الكونغرس الأميركي.

وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على رجل فاحت منه رائحة الوقود وكان يحمل مسدس ألعاب نارية وكشافا في مركز الزوار بمبنى الكونجرس.

وأضافت شرطة مقر الكونجرس أن مركز زوار المبنى أغلق أثناء قيامها بتحري الأمر.

ولم تصدر معلومات بعد عن هوية الشخص أو نتائج التحقيقات.