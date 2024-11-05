عبدالله الثاني: مصلحة الأردن فوق كل الاعتبارات.. ومستمرون بالوقوف مع أشقائنا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستبقى دائمًا بأمان بوجود نشامى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، الذين يقفون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الوطن.

وخلال زيارة لقيادة المنطقة العسكرية الشمالية، عبر الملك عبدالله الثاني، عن ثقته واعتزازه بحملة شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد.

وقال العاهل الأردني مخاطبا نشامى الجيش، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، "معكم ومن خلالكم، مستمرون بالوقوف مع أشقائنا، ونؤكد دائما أن مصلحة الأردن فوق كل الاعتبارات، لأن الأردن القوي هو القادر على مساندة الأشقاء"، مشددا على أن ظروف المنطقة لن تؤثر على مسيرة تقدمه.

وأشاد الملك عبدالله الثاني بنشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية الملكية في غزة، الحريصين على معالجة إخوانهم الفلسطينيين في المستشفيات الميدانية، مشيرا إلى أن هذا نابع من عقيدة الجيش العربي وواجبه.

واستمع العاهل الأردني، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم الثلاثاء خلال الزيارة، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز من قائد المنطقة عن المهام والواجبات العملياتية والتدريبية واللوجستية وخطط التطوير والتحديث بالمنطقة، مؤكدا جاهزية تشكيلاتها ووحداتها في الدفاع عن الوطن.