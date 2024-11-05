نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرض على حماس صفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم عرضًا بـ5 ملايين دولار مقابل كل رهينة لدى حركة حماس، وتوفير ممر آمن للخاطفين إلى دول ثالثة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن "نتنياهو أبلغ المسؤولين بنشر العرض عبر قنوات مختلفة، على أمل تحفيز مسلحي حماس الذين يحتجزون الرهائن".

وأضافت أن "المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أيضًا أن دفع مفاوضات صفقة التبادل قد يتسنى بعد الانتخابات الأمريكية".

ونقلت عن مصادر مطلعة أن "الاتصالات مع الوسطاء مستمرة، لمعرفة إذا كان ممكنًا إقناع حماس بتخفيف مطالبها، والتي تشمل حاليًا إنهاء الحرب، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة".