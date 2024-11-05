نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان.. وصول 20 طن من المساعدات الطبية الروسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم، بوصول 20 طنًا من المساعدات الطبية من روسيا إلي القطاع الصحي اللبناني.

وأشار الوزير الأبيض، إلى أن هذه الطائرة ليست الأولى التي تصل من روسيا، لكن شحنة المساعدات اليوم مخصصة للقطاع الصحي، مضيفا أنها جاءت في الوقت المناسب.

وتشهد لبنان توسعات في الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تطال مناطق كبيرة مثل صور وبعلبك وغيرها، وتستهدف كذلك القطاع الصحي والمستشفيات مثل بعلبك، وتبنين، وحيرام وغيرها.

وأكد وزير الصحة اللبناني، أن كل تلك الاعتداءات تضغط على القطاع الصحي، لذلك فإن وصول هذه المساعدات هو أمر مهم جدا يمكّن القطاع الصحي من القيام بواجباته تجاه مجتمعه وأهله، وفي الوقت نفسه تشكل هذه المساعدات بالنسبة إلينا أمرا معنويا وليس ماديا فقط.

وأوضح أن الجميع يعلم أن هناك علاقات ممتازة بين لبنان وروسيا منذ زمن بعيد وحتى في القطاع الصحي هنالك الكثير من الأطباء والعاملين الذين درسوا في روسيا ويعملون حاليا ضمن القطاع الصحي لعلاج أهلهم ومجتمعهم.