نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن بوست: هاريس تتقدم على ترامب في 4 من 7 ولايات متأرجحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن صحيفة "واشنطن بوست" في نبأ عاجل، أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تتفوق على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في 4 من بين 7 ولايات متأرجحة.

هذه الولايات المتأرجحة تعد محورية في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

الولايات التي تتفوق فيها هاريس

تشمل الولايات التي تتقدم فيها هاريس ميشيغان، بنسلفانيا، ويسكونسن، ونيفادا، ويعتبر هذا التقدم مؤشرًا مهمًا، خاصة وأن الولايات المتأرجحة تلعب دورًا حاسمًا في الانتخابات نظرًا لتقارب نسب الدعم بين المرشحين.

أهمية الولايات المتأرجحة

تُعرف الولايات المتأرجحة بأهميتها الكبيرة في السباق الرئاسي، حيث يمكن لأي تغيير طفيف في نسبة التصويت أن يغير نتيجة الانتخابات.

من المتوقع أن تظل الأنظار مسلطة على هذه الولايات حتى نهاية السباق الانتخابي.