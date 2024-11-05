دونالد ترامب: حملتنا تحرز تقدمًا ونسعى لقيادة أمريكا نحو المجد

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أحمد جودة - القاهرة - صرّح المرشح الجمهوري دونالد ترامب بأن حملته الانتخابية تحقق تقدمًا ملموسًا في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

جاء ذلك في بيان عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، حيث تعهد ترامب بقيادة الولايات المتحدة والعالم نحو آفاق جديدة من المجد إذا فاز بمقعد الرئاسة مرة أخرى.

السعي لتحقيق حلم الفوز

أوضح ترامب أن الفوز بالرئاسة الأمريكية مجددًا يمثل حلمًا يسعى لتحقيقه، مشددًا على أن كل صوت في هذه الانتخابات سيكون له دور حاسم في دعم حملته. ودعا جميع مؤيديه إلى المشاركة الفعّالة لضمان تحقيق النجاح في المعركة الانتخابية.

التركيز على ملف الهجرة

وفي حديثه عن القضايا الهامة، أكد ترامب على التزامه بملف الهجرة، موضحًا ضرورة منع دخول المجرمين والإرهابيين إلى الولايات المتحدة لضمان الأمن والاستقرار. هذا الملف كان ولا يزال أحد أهم محاور سياسته الانتخابية، ويسعى من خلاله إلى تعزيز أمن البلاد وحماية حدودها.

تطلعات ترامب لقيادة العالم

تسعى حملة ترامب إلى كسب الدعم من خلال وعود بتحقيق مستقبل مشرق للولايات المتحدة، مع التركيز على قضايا الأمن والاقتصاد، والدفاع عن المصالح الأمريكية على الساحة العالمية.