نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: مدن لبنان الأثرية مهددة بالدمار بسبب الغارات الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المنسقة الخاصة بالأمم المتحدة جانيت هينيس بلاسخارت إن المدن التاريخية الفينيقية في لبنان مهددة بالتدمير نتيجة الصراع الحالي بين لبنان وإسرائيل.

وأكدت بلاسخارت عبر صفحتها على منصة "X"، أنه يجب عدم السماح بفقدان التراث الثقافي اللبناني، كما أنه لا ينبغي أن يكون ضحية أخرى للصراع المدمر، حسب تعبيرها.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد دعا في وقت سابق، سكان مدينة بعلبك إلى مغادرة منازلهم فورا، على خلفية استعداد إسرائيل لضرب منشآت مزعومة لـ "حزب الله" في المدينة.

ومن جهة أخرى، طالب وزير الثقافة في الحكومة اللبنانية المؤقتة محمد مرتضى، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، المجتمع الدولي ومنظمة "اليونسكو" باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الغارات الإسرائيلية على مجمع المعبد الروماني الأثري في بعلبك.

وكانت أوامر الإخلاء لمدينتي بعلبك وصور قد أدت إلى فرار عشرات الآلاف من اللبنانيين، مما فاقم الوضع الكارثي للنزوح الجماعي في البلاد، حيث تواجه المدينتان الفينيقيتان الغنيتان بالتراث خطر التدمير.

وتعد مدينة بعلبك اللبنانية، أكبر مجمع للمعابد الرومانية متبق حتى الآن، كما أنها موقع جذب كبير، إذ يتألف من ثلاث معابد رئيسية تقع في منطقة تاريخية بالقرب من وسط مدينة بعلبك الحديثة، أما مدينة صور فهي واحدة من أقدم المدن التاريخية، كما أنها تسمى عاصمة الجنوب اللبناني، وكانت حتى وقت قريب ملجأً آمنًا لعدد كبير من اللاجئين من القرى الجنوبية، الذين فروا مع بداية التصعيد الإسرائيلي في 23 سبتمبر الماضي.

وتزعم إسرائيل أن هدفها من التصعيد العسكري في لبنان هو إعادة قرابة 60 ألفا من سكان الشمال إلى منازلهم، والذين تم إجلاؤهم بسبب قصف "حزب الله" للمستوطنات الشمالية، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكتوبر 2023.