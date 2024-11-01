العالم اليوم - فصائل عراقية مسلحة تعلن قصف 6 أهداف حيوية في إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:23 صباحاً - أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الجمعة، أنها شنت 6 هجمات بالطيران المسير على أهداف حيوية في إسرائيل خلال الساعات الماضية.

وجاء في 6 بيانات منفصلة للفصائل العراقية عبر تلغرام أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا اليوم الجمعة هدفين حيويين في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، في هجومين منفصلين".

وفي بيانات أخرى قالت المقاومة العراقية أنها شنت هجمات منفصلة على 3 أهداف حيوية "في جنوب الأراضي المحتلة" خلال هذه الساعات بواسطة الطيران المسيّر.

ولاحقا قالت في بيان إنها هاجمت بواسطة الطيران المسير "هدفا حيويا في وسط الأراضي المحتلة".

وأكدت المقاومة العراقية في بياناتها "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتعلن المقاومة الإسلامية في العراق بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حيوية منذ عدة أشهر ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي وقت لاحق اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة في الأراضي السورية تم إطلاقها باتجاه إسرائيل.