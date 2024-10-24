نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏إنهيار مبنى إثر غارة إسرائيلية على منطقة ‌‏الشويفات بالضاحية الجنوبية لبيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT بأن الجيش الإسرائيلي شن ليل الخميس غارات على منطقة الشويفات بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت أن الغارة الإسرائيلية على منطقة الشويفات تسببت بانهيار مبنى وتصاعد الدخان الذي امتد على رقعة واسعة من الشويفات وصولا إلى المطار.

واعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن "سقوط جباليا وسقوط مخيم جباليا" في شمال قطاع غزة، يعتبر "إنجازا جديدا".