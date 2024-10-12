العالم اليوم - رئيس البرلمان الإيراني من بيروت: سندعم كل قرارات لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أكتوبر 2024 02:25 مساءً - أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم السبت، دعم القيادة الإيرانية إلى جانب لبنان وحزب الله في كل الظروف، وذلك عقب وصوله بيروت في زيارة ليوم واحد يتوجه بعدها إلى جنيف.

وقال فاليباف في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت إنه يحمل رسالة من المرشد الإيراني على خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان "مفادها أننا نقف مع لبنان". وأكد استعداد إيران لتقديم المساعدات التي يحتاجها لبنان والنازحين من الحرب في البلاد. وأضاف "سندعم كافة القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان وحزب الله". وتابع حديثه بالقول "سأنطلق إلى جنيف وسأحمل معي قضايا الشعبين اللبناني والفلسطيني"، وذلك لدى مشاركته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي. تأتي زيارة فاليباف بعد عد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى لبنان حيث من المقرر إجراء محادثات ولقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى لقاءات مع نواب ورؤساء أحزاب لبنانية، حسب التقارير المحلية.

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