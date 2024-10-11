العالم اليوم - التضخم في ألمانيا يسجل أدنى مستوى منذ فبراير 2021

انتم الان تتابعون خبر التضخم في ألمانيا يسجل أدنى مستوى منذ فبراير 2021 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أكتوبر 2024 12:24 مساءً - تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا، الشهر الماضي، إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، بحسب بيانات رسمية.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، فقد صعد مؤشر أسعار المستهلك في شهر سبتمبر بنسبة 1.6 بالمئة سنويًا، مقابل 1.9 بالمئة خلال أغسطس السابق عليه، وهو ما جاء متفقًا مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 30 سبتمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم إلى أقل مستوياته منذ فبراير 2021 عندما سجل 1.5 بالمئة سنويًا.

كما أظهرت البيانات تراجع أسعار السلع بنسبة 0.3 بالمئة، في حين زادت أسعار الخدمات بنسبة 3.8 بالمئة سنويًا. وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي دون أي تغيير، وهو ما جاء متفقًا مع التقديرات الأولية.

ووصل معدل التضخم في ألمانيا -وفقًا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي إلى 1.8 بالمئة سنويًا، مقابل 2 بالمئة في أغسطس، في حين بلغ معدل التضخم الشهري -وفقًا لهذا المؤشر- سالب 0.1 بالمئة، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر قبل الماضي، ويتوقع خبراء الاقتصاد، أن يواصل التضخم في ألمانيا الانخفاض.