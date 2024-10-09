العالم اليوم - المركزي الهندي يبقي الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 07:25 صباحاً - حافظ البنك المركزي في الهند على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الأربعاء، متماشيا مع التوقعات على نطاق واسع، لكنه غير موقفه السياسي إلى "محايد"، مما فتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة وسط علامات مبكرة على تباطؤ الاقتصاد.

وأبقت لجنة السياسة النقدية، التي تتألف من ثلاثة أعضاء من بنك الاحتياطي الهندي وثلاثة أعضاء خارجيين، على سعر إعادة الشراء دون تغيير عند 6.5 بالمئة للمرة العاشرة على التوالي.

ومع ذلك، غيرت اللجنة موقفها السياسي إلى "محايد" من "سحب التيسير".

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتم تثبيب الفائدة، وكانت آخر مرة غيرت فيها لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة في فبراير 2023، عندما تم رفع سعر الفائدة إلى 6.50 بالمئة.

وظل التضخم السنوي أقل من هدف البنك المركزي البالغ 4 بالمئة للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ 3.65 بالمئة في أغسطس، لكنه أعلى من 3.60 بالمئة المعدلة في يوليو وتوقعات خبراء الاقتصاد البالغة 3.5 بالمئة.

ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط ​​التضخم 4.5 بالمئة في السنة المالية 2024-2025، دون تغيير عن التوقعات المقدمة في اجتماع أغسطس.

وفي حين ألقى التصعيد الأخير للتوترات في الشرق الأوسط بظلاله على آفاق مسار التضخم، فقد بدأت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي تظهر أيضاً.

كما يتوقع البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية بنسبة 7.2 بالمئة.