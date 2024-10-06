مقتل إسرائيلية وإصابة آخرين في هجوم مزدوج ببئر السبع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 01:34 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بمقتل إسرائيلية وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار في المحطة المركزية في بئر السبع، داخل المحطة وخارجها.

وقالت صحيفة معاريف إنه بحسب التقارير الأولية، فقد قُتلت إسرائيلية، تبلغ من العمر 20 عامًا، وأُصيب 8 أشخاص على الأقل في مكان الحادث، أحدهم في حالة خطيرة، حيث تتواجد سيارات الإسعاف في مكان الحادث وتقوم بمعالجة المصابين.

ولفتت إلى أنه تم “تحييد” منفذ العملية.

فيما أفادت القناة 12 بأن منفذ الهجوم وصل إلى مبنى المحطة المركزية وبحوزته مسدس وأطلق النار على المارة، وتم تحييده من قبل أحد أفراد القوات الأمنية المتواجدين في المنطقة.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن الحادث أسفر عن 8 إصابات، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج في مستشفى سوروكا، بينما يجري حاليًا التحقق من هوية منفذ العملية. كما يتم إجراء عمليات مسح في المنطقة للاشتباه بوجود مساعدين للمنفذ.