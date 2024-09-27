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أحمد جودة - القاهرة - لقي القيادي في حزب الله اللبناني، حسين جفال، إمام بلدة بليدا بجنوب لبنان، مصرعه في هجوم إسرائيلي استهدفه، وسط تصعيد عسكري متواصل بين إسرائيل وحزب الله، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

مقتل قيادي بارز في حزب الله إمام بلدة بليدا جنوب لبنان

مقتل قيادي في حزب الله اللبناني

قبل فترة وجيزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن هجمات ضد أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، حيث استهدفت مواقع للحزب في إطار ما وصفه بالرد على التهديدات المتزايدة على الحدود اللبنانية.

وفي بيان رسمي، أعلن حزب الله اللبناني مقتل أحد قيادييه، محمد حسين سرور، أمس الخميس، مؤكدًا أنه قُتل وهو في طريقه "إلى القدس"، في إشارة إلى قتال عناصر الحزب لدعم غزة في مواجهتها مع إسرائيل.

من هو محمد حسين سرور؟

وأفادت التقارير أن محمد حسين سرور كان قائد الوحدة الجوية في حزب الله، وقد استهدفته غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت يوم الخميس. الجيش الإسرائيلي أعلن أن هذه العملية كانت موجهة بشكل خاص نحو سرور، كجزء من عمليات أوسع ضد الحزب.

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وفي سياق متصل، تمت الموافقة على هذه العملية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال رحلته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما أعلنه مكتبه الرسمي.

تأتي هذه التطورات في إطار تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، حيث تواصل تل أبيب استهداف مواقع تابعة للحزب في جنوب لبنان، فيما يعلن حزب الله عن تكبيد إسرائيل خسائر عبر عملياته العسكرية.