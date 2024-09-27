أحمد جودة - القاهرة - وكالة تسنيم الإيرانية تنفي استهداف حسن نصر الله وتؤكد وجوده في مكان آمن

عاجل- وكالة تسنيم الإيرانية تنفي استهداف حسن نصر الله وتؤكد وجوده في مكان آمن.. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، لم يُستهدف خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكدت الوكالة أن نصر الله في مكان آمن، نافيةً الشائعات التي ترددت حول محاولة اغتياله. وجاء هذا التصريح في أعقاب سلسلة من الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على مواقع في الضاحية الجنوبية، والتي أدت إلى تدمير عدة مبانٍ وإثارة القلق بشأن سلامة القيادة العليا لحزب الله. رغم الأضرار الكبيرة والدمار الذي خلفته الغارات، فإن المصادر الإيرانية تُصر على أن نصر الله لم يتعرض لأي خطر مباشر خلال الهجوم.

محاولة اغتيال حسن نصر الله في قصف إسرائيلي مكثف على الضاحية الجنوبية

وكانت قد أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم، أن الهدف من القصف الإسرائيلي المكثف على الضاحية الجنوبية في لبنان، كان اغتيال حسن نصر الله، من خلال قصف القيادة المركزية لحزب الله. وشهدت الضاحية الجنوبية في بيروت انفجارات متتالية نتيجة سلسلة غارات شنتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، تُعد الأعنف في المنطقة، بالقرب من طريق مطار بيروت الدولي في منطقة حارة حريك.

وتشير التقارير إلى أن هذه الغارات كانت محاولة لاغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني. وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الهدف من القصف كان بالفعل محاولة اغتيال نصر الله. في بيان لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية بسلسلة من الغارات الجوية.

الدمار في الضاحية الجنوبية

وقالت قناة المنار، الذراع الإعلامي لجماعة حزب الله، إن الغارات دمرت عددا من المباني في المكان المستهدف في حارة حريك. كما تم استهداف شقة سكنية في المنطقة، وزعم الاحتلال أنه كان يستهدف قياديًا في حزب الله. وقد نشر الجيش الإسرائيلي فيديو للعملية يكشف هوية القيادي المستهدف.