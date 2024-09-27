العالم اليوم - من لبنان إلى سوريا.. عبور أكثر من 30 ألف شخص الحدود

انتم الان تتابعون خبر من لبنان إلى سوريا.. عبور أكثر من 30 ألف شخص الحدود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 12:28 مساءً - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، إن أكثر من 30 ألفا، معظمهم سوريون، عبروا من لبنان إلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية والذي أودى بحياة المئات في لبنان.

وكان مصدران أمنيان سوريان قد قالا لوكالة "فرانس برس"، الخميس، إن أكثر من 22 ألف شخص، الجزء الأكبر منهم سوريون، عبروا الحدود من لبنان منذ مطلع الأسبوع على وقع الغارات الإسرائيلية الكثيفة.

وأفاد مصدر أمني سوري بأن أكثر من 6 آلاف لبناني ونحو 15 ألف سوري عبر معبر جديدة يابوس بشكل طارئ منذ 3 أيام حتى صباح الخميس.

وتزامن هذا التصريح مع إعلان مصدر أمني آخر أن "نحو ألف لبناني وحوالى 500 سوري آخرين دخلوا عبر معبر جوسيه" منذ الإثنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن مقاتلاته استهدفت بنى تحتية يستخدمها حزب الله عند الحدود السورية اللبانية.

مع اشتداد الضربات على مئات البلدات الجنوبية في لبنان، يضطر مئات الآلاف من اللبنانيين إلى النزوح بحثًا عن مأوى آمن وتلبية احتياجاتهم الأساسية من الطعام والأدوية.

كما ازدحمت الطرق السريعة المؤدية إلى شمال لبنان بالأسر المغادرة بسبب القصف الإسرائيلي المكثف على جنوب البلاد، واحتضن الآباء والأمهات أبناءهم وفروا حاملين أمتعتهم في حقائب على أسطح السيارات.

وتتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار عبر الحدود منذ بدء الحرب في غزة العام الماضي بهجوم شنته حركة حماس حليفة حزب الله، لكن إسرائيل كثفت حملتها العسكرية بسرعة خلال الأسبوع المنصرم.