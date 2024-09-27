العالم اليوم - بالفيديو.. أول مشاركة للهلال السوداني في الدوري الموريتاني

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. أول مشاركة للهلال السوداني في الدوري الموريتاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 12:28 مساءً - في أول مشاركة له بالدوري الموريتاني، حقق الهلال السوداني، مساء الخميس، فوزا كبيرا على مضيفه إنتر نواكشوط بأربعة أهداف مقابل واحد.

وأقيمت المباراة لحساب الأسبوع الثاني من الدوري الموريتاني.

وسجل أهداف الهلال السوداني كل من والي الدين بوغبا وجان كلود (هدفين) وكوليبالي.

ونشر الفريق السوداني مقطع فيديو على حسابه في موقع "فيسبوك" يظهر أهداف وأفضل لقطات المباراة أمام إنتر نواكشوط.

يشار إلى أن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم وافق على مشاركة فريقي الهلال والمريخ السودانيين في البطولة المحلية، بسبب توقف المنافسات الرياضية في السودان.

وسيلتقي المريخ السوداني، مساء الجمعة، بفريق الدرك الوطني.