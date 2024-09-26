العالم اليوم - مصادر: مقترح "هدنة الـ21 يوما" يشمل غزة ولبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 سبتمبر 2024 11:23 صباحاً - قالت مصادر مطلعة لـ"دوت الخليج" إن "هدنة الـ21 يوما المقدمة من الجانب الأميركي تشمل غزة ولبنان".

وأضافت المصادر: "خلال فترة الهدنة سيقوم المبعوث الأميركي آموس هوكستين والجانب الفرنسي بجولات عدة بهدف التوصل إلى حل شامل في غزة ولبنان ".

ودعت الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية والعربية، الخميس، إلى وقف لإطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان لمدة 21 يوما، كما عبروا عن دعمهم لوقف لإطلاق النار في غزة، وفقا لبيان مشترك للدول أصدره البيت الأبيض.

وجاء في البيان المشترك أن "الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 لا يحتمل ويشكل خطرا غير مقبول لتصعيد إقليمي أوسع نطاقا".

وأضاف: "لذلك فإننا ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل لإتاحة مساحة للدبلوماسية نحو التوصل إلى تسوية دبلوماسية".

وحظي البيان بتأييد الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وكندا وأستراليا وإيطاليا واليابان والإمارات والسعودية وقطر.

ودعا حكومتي إسرائيل ولبنان إلى الموافقة على وقف إطلاق النار المؤقت على الفور.

وشدد البيان على أن "الوقت حان لإبرام تسوية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة لديارهم".