‏وزارة الصحة اللبنانية: 10 قتلى على الأقل في الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان منذ صباح اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏وزارة الصحة اللبنانية، سقوط 10 قتلى على الأقل في الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان منذ صباح اليوم.

وفي وقت سابق، شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.