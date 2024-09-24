نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - خطر التصعيد يجبر شركات الطيران على تعليق رحلاتها إلى بيروت وسط تدهور الأوضاع الأمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحديدًا على الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلنت العديد من شركات الطيران العالمية تعليق رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية حفاظًا على سلامة المسافرين. وفقًا لصحيفة "الجارديان"، أبرز الشركات التي أوقفت رحلاتها هي طيران الإمارات وفلاي دبي، حيث علقت رحلاتها لمدة يومين، بالإضافة إلى الخطوط الجوية القطرية التي أوقفت خدماتها مؤقتًا.

كما أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية تمديد تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى الأول من أكتوبر بسبب الوضع الأمني المتدهور. وكانت الشركة قد أوقفت رحلاتها إلى تل أبيب الأسبوع الماضي لكنها استأنفتها لاحقًا. في نفس السياق، علقت شركة لوفتهانزا الألمانية رحلاتها إلى بيروت حتى نهاية أكتوبر، وأوقفت أيضًا رحلاتها إلى تل أبيب وطهران لفترة مؤقتة.

يأتي هذا التوقف في الرحلات بالتزامن مع تدهور الأوضاع في لبنان، حيث أدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاد 560 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة الطيران الدولي في المنطقة.

أيضًا، قررت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني تعليق رحلات الخطوط الملكية الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر، في خطوة تعكس مدى القلق الدولي المتزايد من تأثير الأوضاع الأمنية في لبنان على حركة الطيران.