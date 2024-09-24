نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - جيش الاحتلال: مستعدون لحملة عسكرية طويلة وحزب الله أطلق 300 صاروخ اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله أطلق نحو 300 صاروخ باتجاه إسرائيل اليوم، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

جيش الاحتلال: مستعدون أن تكون الحملة ضد حزب الله طويلة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنهم يسعون لأن تكون الحملة ضد حزب الله قصيرة قدر الإمكان، ولكنهم مستعدون لأن تطول، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".